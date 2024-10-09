Hande Erçel daha fazla dayanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü

09 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:50

katil Semih tarafından vahşice öldürülen Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner için ünlü isimler de tepki gösterdi. Dün katıldığı davette konuşan Hande Erçel, basketbol maçından paylaştığı kareler nedeniyle uğradığı eleştirilere de cevap verdi.

Son olarak Barış Arduç ile başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak adlı yapımda rol alan Hande Erçel​, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dün katıldığı programda kadına şiddet​ hakkında konuşan Erçel, "Ben de sokakta yürümekten çok korkuyorum" dedi.

HANDE ERÇEL ELEŞTİRİLERE DAHA FAZLA DAYANAMDI

Hande Erçel sosyal medya hesabından kadına şiddet ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmaması konusunda gelen eleştirilere cevap verdi. Sessizliğini bozan hande Erçel; ''Klavye başına oturmuş, bizi hedef haline getiren bir kitle var... ‘Söylenecek söz yok’ derken, gerçekten bende öyle düşünüyorum. Benim de içimde bir şeyler kalıyor ve ben de korkuyorum. Mikrofona her şeyi söyleyebilirim ama bir şeyin değişeceğine dair umudum yok." dedi.

Korkuyorum diyen Hande Erçel, "Ben de sokakta yürümekten çok korkuyorum, düşündükçe elim ayağım titriyor. Bu manyaklar, katiller, sapıklar sokaktaysa, istediğimizi konuşalım, bir şey değişmez. Çözüm bizim konuşmamızda değil ki.'' dedi.