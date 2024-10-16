Hande Erçel ile Barış Arduç ikinci kez partner oldu!

16 Ekim 2024 16:32 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:32

Geçtiğimiz yaz çekimleri gerçekleşen Rüzgara Bırak filminde başrolde yer alan Hande Erçel ile Barış Arduç, ikinci kez partner olmaya hazırlanıyor. Disney Plus için çekilecek yeni diziyle anlaşma aşamasında olan Hande Erçel ve Barış Arduç senaryoyu okumaya başladı.

Rüzgara Bırak adlı yapımda birlikte rol alan Barış Arduç​ ile Hande Erçel​, başka bir yapım ile tekrar partner olarak izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevenlerini bir hayli heyecanlandıran ikili senaryo okuma aşamasına geçti. Her röportajda birbirinden övgü ile bahseden Hande Erçel ile Barış Arduç, sevenlerini sevince boğdu.

HANDE ERÇEL İLE BARIŞ ARDUÇ YENİ DİZİDE BULUŞTU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Reminder” adlı dizinin senaryosunu Özgür Önurme, Ahmet Vatan’la beraber kaleme alırken, dizinin yönetmenliğini ise Özgür Önurme üstlenecek. Senaryo okuyan Barış Arduç ve Hande Erçel senaryoyu beğenirse bu kez Disney Plus​ için bir araya gelecek.

BİRBİRLERİNİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Barış Arduç partneri Hande Erçel ile ilgili, "Çekimlerimiz bitti. Çok çabuk bitti diyebilirim hatta. İçimize sinen bir proje oldu. Şahane bir insan Hande. 25 gün kadar beraber çalıştık, keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi." demişti.