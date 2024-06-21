Hande Erçel ile Barış Arduç'lu projeye iki genç oyuncu katıldı

21 Haziran 2024 17:34 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:35

Hande Erçel ile Barış Arduç'u buluşturan Rüzgara Bırak filminin çekimleri çarşamba gününe kadar İstanbul'da gerçekleşecek. Daha sonra Çeşme'de gerçekleşecek çekimlerin ne kadar süreceği kesinlik kazanmadı. Merakla beklenen filmin kadrosuna iki genç oyuncu daha katıldı.

HANDE ERÇEL İLE BARIŞ ARDUÇ'UN FİLMİNE 2 YENİ OYUNCU

Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Ahmet Saraçoğlu, Tuğrul Tülek, Serhat Nalbantoğlu, Şebnem Sönmez, Olimpia Ahenk gibi isimlerin yer aldığı Rüzgara Bırak filminin kadrosuna Aslı’nın asistanı “Elçin Günay”ı yetenekli genç yıldız Ezgi Bahar Karaaslan oynayacak.

Filmde ayrıca müzisyen kimliğiyle de tanınan Deniz Balkanlı da “Gamze” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.