Hande Erçel ile Barış Arduç'lu projeye iki genç oyuncu katıldı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
21 Haziran 2024 17:34 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:35
Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri yarın başlıyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken diziye iki genç oyuncu da katıldı.
Hande Erçel ile Barış Arduç'u buluşturan Rüzgara Bırak filminin çekimleri çarşamba gününe kadar İstanbul'da gerçekleşecek. Daha sonra Çeşme'de gerçekleşecek çekimlerin ne kadar süreceği kesinlik kazanmadı. Merakla beklenen filmin kadrosuna iki genç oyuncu daha katıldı.
HANDE ERÇEL İLE BARIŞ ARDUÇ'UN FİLMİNE 2 YENİ OYUNCU
Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Ahmet Saraçoğlu, Tuğrul Tülek, Serhat Nalbantoğlu, Şebnem Sönmez, Olimpia Ahenk gibi isimlerin yer aldığı Rüzgara Bırak filminin kadrosuna Aslı’nın asistanı “Elçin Günay”ı yetenekli genç yıldız Ezgi Bahar Karaaslan oynayacak.
Filmde ayrıca müzisyen kimliğiyle de tanınan Deniz Balkanlı da “Gamze” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Kaynak: TGRT Haber