Hande Erçel ile Hakan Sabancı yine tatilde! Bu seferki rotalar İtalya oldu

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, yaptıkları tatillerle sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Dünyayı gezen çiftin bu seferki rotası İtalya oldu.

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI TATİLE DOYMUYOR

Her gün başka bir ülkede uyanan Hande Erçel ile Hakan Sabancı bu sefer Yunan Adaları'nın ardından rotalarını İtalya'ya çevirdi. Çift, Amalfi'de tatil yapıyor. Hande Erçel, sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

32.2 milyon takipçisi olan oyuncunun pozları, 1 saat içerisinde 350 binden fazla beğeni aldı. Hakan Sabancı da hem İtalya manzarasını hem de sevgilisi Hande Erçel'i paylaştı.

Sürekli yurt dışı seyahatleri yapan ikili Lübnan'da modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın düğününde de büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu, düğünde Elie Saab'ın 2003 ilkbahar koleksiyonundan bir elbise giydi. İki gün süren düğünde çiftin şıklıkları göz kamaştırdı.