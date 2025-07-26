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 | Dilek Ulusan

Hande Erçel ile Hakan Sabancı yine tatilde! Bu seferki rotalar İtalya oldu

Her paylaşımları olay olan Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Yunan Adaları'nın ardından İtalya'ya geçen çiftin karelerine beğeni yağdı.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı yine tatilde! Bu seferki rotalar İtalya oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 17:02

Yaklaşık 3 yıldır yaşayan ile , yaptıkları tatillerle sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Dünyayı gezen çiftin bu seferki rotası oldu.

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI TATİLE DOYMUYOR

Her gün başka bir ülkede uyanan Hande Erçel ile Hakan Sabancı bu sefer Yunan Adaları'nın ardından rotalarını İtalya'ya çevirdi. , Amalfi'de yapıyor. Hande Erçel, sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı yine tatilde! Bu seferki rotalar İtalya oldu

32.2 milyon takipçisi olan oyuncunun pozları, 1 saat içerisinde 350 binden fazla beğeni aldı. Hakan Sabancı da hem İtalya manzarasını hem de sevgilisi Hande Erçel'i paylaştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı yine tatilde! Bu seferki rotalar İtalya oldu
Hande Erçel ile Hakan Sabancı yine tatilde! Bu seferki rotalar İtalya oldu

Sürekli yurt dışı seyahatleri yapan ikili Lübnan'da modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın düğününde de büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu, düğünde Elie Saab'ın 2003 ilkbahar koleksiyonundan bir elbise giydi. İki gün süren düğünde çiftin şıklıkları göz kamaştırdı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı yine tatilde! Bu seferki rotalar İtalya oldu
ETİKETLER
#İtalya
#tatil
#aşk
#hande erçel
#çift
#hakan sabancı
#İtalya Seyahati
#Magazin
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