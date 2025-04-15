Hande Erçel saçlarını kısacık kestirdi! Yeni haline yorum yağdı

Son olarak Barış Arduç ile birlikte Rüzgara Bırak filminde rol alan Hande Erçel, yeni projesi için imajını yeniledi. Saçlarını kısacık kestiren Hande Erçel, takipçilerinden tam not aldı.

Güneşin Kızları, Siyah İnci, Halka ve Bambaşka Biri gibi dizilerde rol alan Hande Erçel, yeni rolü için hazırlıklara başladı. İki Dünya Bir Dilek filminin çekimlerine başlayan Hande Erçel, yeni imajını da sosyal medyadan paylaştı.

HANDE ERÇEL'DEN YENİ İMAJ

Hande Erçel, Barış Arduç’la peş peşe çektiği “Rüzgâra Bırak” filmi ve “Aşkı Hatırla” (Reminder) dizisinin ardından şimdi de “İki Dünya Bir Dilek” kod adlı film için kamera karşısına geçiyor. Ketche‘nin yöneteceği filmde Hande Erçel'in partneri ise Metin Akdülger oldu.

Hande Erçel yeni filmde avukat Bilge karakteriyle, Metin Akdülger ise arkeolog Can rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Hande Erçel yeni rolü için saçlarını kısacık kestirdi. Hande Erçel'in yeni tarzına beğeni yağdı.