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 | Dilek Ulusan

Hande Erçel, sosyal medyada linç edildi! Gerçek sonradan anlaşıldı

Ülkemizin dört bir yanında devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Hande Erçel sosyal medya hesabından tepkiler sonrası paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar Hande Erçel'i yangın devam ederken İtalya tatilinden kareler paylaşmakla suçladı. Gerçek ise sonradan anlaşıldı.

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Hande Erçel, sosyal medyada linç edildi! Gerçek sonradan anlaşıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 11:39

, yaz aylarının gelmesiyle beraber felaketiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar ve bazı ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan dile getirirken, bazı ünlülerin ise olaya sessiz kalması tepki çekti.

HANDE ERÇEL SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bursa, Karabük, İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde alevler yükselirken, hem ekipler hem gönüllüler canla başla çalışıyor.

Hande Erçel, sosyal medyada linç edildi! Gerçek sonradan anlaşıldı

'in ülkemizin dört bir tarafından çıkan yangınla ilgili sessiz kalması takipçilerini sinirlendirdi. Hande Erçel gelen tepkiler sonrası yangın ile ilgili paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

Hande Erçel, sosyal medyada linç edildi! Gerçek sonradan anlaşıldı

Hande Erçel'in yangın haberlerinin ardından sosyal medyada sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya tatilinden kareler paylaştığı iddia edildi. Sosyal medyada yağmuruna tutulan Hande Erçel'in o kareleri iki gün önce paylaştığı öğrenildi.

Hande Erçel, sosyal medyada linç edildi! Gerçek sonradan anlaşıldı
ETİKETLER
#türkiye
#yangın
#hande erçel
#eleştiri
#sosyal-medya
#Magazin
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