Hande Erçel, sosyal medyada linç edildi! Gerçek sonradan anlaşıldı

Türkiye, yaz aylarının gelmesiyle beraber yangın felaketiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar ve bazı ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan dile getirirken, bazı ünlülerin ise olaya sessiz kalması tepki çekti.

HANDE ERÇEL SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bursa, Karabük, İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde alevler yükselirken, hem ekipler hem gönüllüler canla başla çalışıyor.

Hande Erçel'in ülkemizin dört bir tarafından çıkan yangınla ilgili sessiz kalması takipçilerini sinirlendirdi. Hande Erçel gelen tepkiler sonrası yangın ile ilgili paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

Hande Erçel'in yangın haberlerinin ardından sosyal medyada sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya tatilinden kareler paylaştığı iddia edildi. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Hande Erçel'in o kareleri iki gün önce paylaştığı öğrenildi.