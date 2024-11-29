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Hande Erçel yerli Kleopatra oldu! Saniyeler içinde beğeni yağdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 12:27 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 12:27
Hande Erçel yerli Kleopatra oldu! Saniyeler içinde beğeni yağdı

Son dönemin en gözde oyuncularında biri olan Hande Erçel doğum günü sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte kutladı. Mısır'a giden Hande Erçel, Mısır paylaşımlarıyla adeta "Yerli Kleopatra" dedirtti.

Yeni sezonda Barış Arduç ile başrolünde yer aldığı yeni dizi için kamera karşısına geçecek Hande Erçel, çekimler öncesi Mısır'a gitti. 31. yaş gününü kutlayan Hande Erçel, son paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. 

HANDE ERÇEL'İN SON PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI 

Ülke ülke gezen Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Mısır karelerine beğeni yağdı. Hande Erçel, gözlükleri ve sade kostümüyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. 

Hande Erçel yerli Kleopatra oldu! Saniyeler içinde beğeni yağdı - 1. Resim

Sosyal medyada Hande Erçel için ise yerli Kleopatra yorumları yapıldı. Hande Erçel'in paylaşımı 1,6 milyon beğeni alırken, 6 bin de yorum yapıldı. Hande Erçel'in paylaşımına kısa sürede özellikle Mısırlı hayranlarından yorum yağdı. 

Hande Erçel yerli Kleopatra oldu! Saniyeler içinde beğeni yağdı - 2. Resim

Hande Erçel yerli Kleopatra oldu! Saniyeler içinde beğeni yağdı - 3. Resim

Hande Erçel yerli Kleopatra oldu! Saniyeler içinde beğeni yağdı - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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