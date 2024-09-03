Hande Erçel yine tatilde! Konser kombininin fiyatı dudak uçuklattı

03 Eylül 2024 16:24 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:30

Yeni sezonda Rüzgara Bırak filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ve ablası Gamze Erçel ile birlikte Kopenhag'a gitti. 30 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel, her paylaşımıyla milyonlarca beğeni aldı.

HANDE ERÇEL'İN KOMBİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Justin Timberlake konserine giden Hande Erçel, siyah etek ve tişört kombiniyle beğeni topladı. Hande Erçel'in çizmeleri 57 bin 920, hırkası 47 bin 350, eteği 24 bin 190, tişörtü ise 7 bin 420 TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Hande Erçel böylece, konser kombinine toplamda 136 bin 880 TL'lik bütçe ayırmış oldu.

HANDE ERÇEL'İN PAYLAŞIMINA ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Hande Erçel'in kombini takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, "Çok yakışmış", "Sade ve şık" "Bir tişört bu kadar güzel kombin yapılır" gibi yorumlar yapıldı.