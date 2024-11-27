Hande Erçel'in dizideki kardeşi belli oldu! İsim sosyal medyayı ikiye böldü

27 Kasım 2024 10:56 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:56

Reminder dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel, bugün okuma provalarına başladı. Barış Arduç ile ikinci kez buluşan Hande Erçel'in dizideki kardeşi de belli oldu. Son olarak kardeşlerim dizisinde rol alan Melis Minkari, Hande Erçel'in kardeşi oldu.

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Barış Arduç​ ve Hande Erçel​'i buluşturan Reminder dizisinin okuma provaları bugün başladı. Hande Erçel dizide sosyal medya fenomeni olan bir editörü oynadığı dizide, Barış Arduç ise Deniz rolüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

HANDE ERÇEL İLE MELİS MİNKARI KARDEŞ OLDU

Reminder dizisinin kadrosunda ayrıca Feyyaz Şerifoğlu​ ile Alper Saldıran ve Melis Minkari yer alacak. Özgür Onürme ve Ahmet Vatan’ın beraber yazdığı dizide Melis Minkari, Hande Erçel'in kardeşi rolünde yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Minkari, Reminder dizisinde Güneş'in yurt dışında eğitim alma hayali kuran kız kardeşi Ayça karakterini oynayacak. Ayça, Hande Erçel'in oynadığı ablası Güneş karakterinin mimar Deniz’in inişli çıkışlı aşkına da sonuna kadar destek verecek.

Melis Minkari, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri iyi bir seçim olduğunu belirtirken, kimileri ise başka birinin olabileceğini savundu.