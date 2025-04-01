Kıbrıs'ta sahne alan Hande Yener, seyircilerin arasında girip onlarla fotoğraf çektirdiği sırada bir hayranının kendisine "Abla" diyerek seslenmesine sinirlendi. Yener; "Abla demek yasak. Abla kelimesini kullanmıyoruz" dedi

Birçok ünlü gibi Hande Yener de Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Gelen konuklarıyla sık sık sohbet eden Hande Yener, bir hayranının kendisine "Abla" demesine sinirlendi.

HANDE YENER "ABLA" KELİMESİNE SİNİRLENDİ

Hande Yener, şarkılarını söylerken zaman zaman sahneden inip seyircilerin arasına girip onlarla fotoğraf çektirdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener bir hayranıyla ile girdiği diyalog ile de dikkat çekti.

Hande Yener, kendisine "Abla" diye seslenen bir hayranına kayıtsız kalmadı. Yener, erkek hayranına dönüp "Abla' demek yasak. Abla kelimesini kullanmıyoruz" diyerek gülümsedi.

HANDE YENER KAÇ YAŞINDA?

12 Ocak 1973 doğumlu Hande Yener, Çıkış yaptığı 2000'lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğinde kendine yer edindi. Sezen Aksu'ya ulaşmaya çalıştı ve tezgâhtarlık yaptığı mağazaya gelen Hülya Avşar aracılığıyla Aksu'yla tanıştı. Aksu'nun yanında bir dönem geri vokallik yaptıktan sonra Altan Çetin ile çalışarak hazırladığı ilk stüdyo albümü Senden İbaret'i 2000 yılında yayımladı.