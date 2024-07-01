Hande Yener 'Evlenmeyin' diyerek sevenlerini uyardı

01 Temmuz 2024 14:19 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:19

Bodrum'da sahne alan şarkıcı Hande Yener, kendisini dinlemeye gelenlere seslendi. İzleyicilere 'Evlenmeyin' diyen Hande Yener, 4 yıl evli kaldığı Uğur Kulaçoğlu'nu kastederek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HANDE YENER'DEN 'EVLENMEYİN' ÇAĞRISI

Şarkıcı Hande Yener, Bodrum'da verdiği konserde 'Evlenmeyin' dedi. Sen Yoluna Ben Yoluma şarkısını seslendiren şarkıcı daha sonra seyircisine, "İnsan evlenmekle o hatayı bir kere yapıyor. Bakın ben, o hatayı bir kere yaptım 30 yıl önce... Evlenmeyin" dedi.

12 Ocak 1973 doğumlu Hande Yener, 1990 yılında oğlunun babası evlendi ve 1994 yılında ise boşandı. Hande Yener, 2018 yılında oyuncu Cem Şenol ile nişanlanmış ve evlenmeleri beklenen çift, ayrıldıklarını duyurmuştu.