Harika Avcı zor günler geçiriyor! Polisler kapıyı kırarak içeri girdi

17 Aralık 2024 11:30 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:33

Bir döneme damga vuran şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, kötü günlerden geçiyor. Kirasını ödeyemeyen Harika Avcı’dan bir süre haber alamayan ev sahibi, polisler eşliğinde kapıyı kırarak ünlü sanatçının evine girdi.

Son yıllarda ekonomik ve psikolojik olarak zor günler geçiren oyuncu ve assolist Harika Avcı, ağabeyini kaybettikten sonra kendini eve kapattı. Ev sahibinin Harika Avcı'dan haber alamayınca merak ettiği ve polisler eşliğinde kapıyı kırarak evine girdiği iddia edildi.

HARİKA AVCI'DAN ÜZEN HABER

Onur Akay'ın iddiasına göre; ağabeyini kaybettikten sonra Harika Avcı'nın zor günler geçirdiği ve kendisini eve kapattığını iddia etti. Polisler eşliğinde Harika Avcı'nın evine girildiğini belirten Onur Akay, "Maalesef dernekler alkole devam ettiği için kirasını ödemekten vazgeçmiş ve Avcı kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor. Etrafında oturan çok kişi ile görüştüm. Oturduğu evin sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar." dedi.

Harika Avcı'nın evinde olduğunu belirten Onur Akay, "Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı’nın evde olduğunu fark etmişler. Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemişler. Etraftaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış.

Etrafında oturan çok sayıda kişi ile iletişime girdim. Kendisini eve kapatan Harika Avcı’nın zor durumda olduğunu, evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yapıldığını söylüyorlar. Benim etrafımda ise Harika Avcı’ya yardım etmek isteyen çok sayıda ünlü isim var. Bir kez daha kendisine bu satırlardan seslenmek istiyorum. Harika Hanım kabul ederseniz sizinle iletişime geçmek istiyorlar." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.