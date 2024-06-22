Harry Potter serisinin ilk baskısı rekor fiyata satıldı!

22 Haziran 2024 10:02 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:08

Bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiri Borsa İstanbul'dan geldi! Hisse senetleri yüzde 2,87 değerlendi

Bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiri Borsa İstanbul'dan geldi! Hisse senetleri yüzde 2,87 değerlendi

Fantastik kitap serisi olan Harry Potter'ın ilk baskısının açık artırmaya çıkarıldığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. 500 kopyası yapılan kitap İskoçya'nın Edinburg şehrinde gizli bir şekilde satışa sunuldu.

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI'NIN İLK BASKISI REKOR FİYATA SATILDI!

Satıcı kitabı 20 yıl önce bir kitap evinden satın aldığını günümüzde ise bu kadar değerli olacağını tahmin etmediğini ifade etti.

Serinin en mükemmel ve kusursuz kitabında 53. sayfa ise bazı yazım hatalarının olması da değerini artırdı.

Yazım hatalarına rağmen kitap 40 bin sterlin (1 milyon 658 bin TL) ile 60 bin sterlin (2 milyon 488 bin TL) arasında satışa çıkarıldı. Ardından 45 bin 201 sterline (1 milyon 873 bin TL) fiyata satıldı.

Amerikalı bir koleksiyoncu tarafından alınan kitaplardan Harry Potter ve Sırlar Odası’nın 1998 yılında ilk baskısı, 7 bin 560 sterline (313 bin 517 TL) fiyata alıcı buldu.