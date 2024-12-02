Harry Potter yıldızına ceza! Açtığı davayı kaybetti

02 Aralık 2024 02:01 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 02:07

Harry Potter filmlerinde Ron Weasley rolüyle tanınan Rupert Grint'e ceza kesildi. 2011-2012 vergi beyanının uygunsuz olduğu iddiasıyla İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi'ne dava açan ünlü oyuncu aleyhte kararla şok oldu.

İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) tarafından yapılan inceleme sonucunda, Harry Potter​ filmlerinde Ron Weasley rolüyle tanınan Rupert Grint’in 2011-2012 vergi yılı beyanının uygunsuz olduğu iddia edildi. Grint, bu iddialara karşı dava açsa da mahkeme, ünlü aktörün aleyhine karar verdi ve Grint, HMRC’ye 1.8 milyon sterlin (yaklaşık 80 milyon TL) vergi ödemeye mahkûm edildi.

VERGİ ANLAŞMAZLIĞI

Grint’in avukatları, aktörün bir şirketten aldığı 4.5 milyon sterlinlik ödemenin doğru şekilde sermaye kazancı vergisine tabi tutulduğunu savundu. Buna karşılık HMRC, söz konusu ödemenin sermaye kazancı değil, doğrudan gelir olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve bu nedenle daha yüksek bir vergi oranına tabi olduğunu belirtti. Sermaye kazancı vergisinin oranı yüzde 10 iken, gelir vergisi ve ulusal sigorta oranının yüzde 52’ye ulaştığı açıklandı.

Grint, bu ödemenin Harry Potter filmlerinden elde edilen "muhtemel artık gelir ve ikramiyeler" olduğunu belirterek sermaye kazancı vergisi ödemesi gerektiğini öne sürdü. Ancak, davaya bakan hakim Harriet Morgan, Grint’in bu savunmasını reddetti. Hakim, ödemenin ağırlıklı olarak Grint’in bireysel faaliyetlerinden kaynaklandığını ve doğrudan gelir olarak vergilendirilmesi gerektiğini ifade ederek 1.8 milyon sterlinlik borcun kesinleştiğini duyurdu.

Bu, Grint’in HMRC ile yaşadığı ilk vergi mücadelesi değil. 2019’da da başka bir vergi davasını kaybeden Grint, 1 milyon sterlinlik vergi iadesini alamamıştı. 2001-2011 yılları arasında Harry Potter serisinde Ron Weasley karakterini canlandıran Grint, serinin ardından televizyon, sinema ve tiyatroda kariyerine devam etti.