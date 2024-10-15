Harry Potter'ın Hermione Granger'si Emma Watson Türkiye'ye geliyor! Oyunculuğa burada dönecek

15 Ekim 2024 11:18 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:18

Harry Potter filminde oynadığı Hermione Granger karakteriyle dünya çağında popüler olan Emma Watson, Türkiye'ye geliyor. Oyunculuğa ara veren Emma Watson, yeni projesiyle merak uyandırdı.

Harry Potter serisi dahil Güzel ve ve Çirkin, Küçük Kadınlar gibi yapımlarda rol alan Emma Watson, son olarak 2019 yılında yer aldığı Little Woman yapımından sonra oyunculuğu bıraktı. Birçok yardım derneklerinde yer alan Emma Watson, kültür turu için Türkiye​'ye geliyor.

EMMA WATSON TÜRKİYE'YE GELİYOR

Daha önce de Türkiye'ye gelen Emma Watson, tekrar Türkiye'ye geliyor. Bir film görüşmesi için iki günlüğüne Türkiye'ye geleceği öğrenilen Emma Watson, İstanbul​ ve Ankara​'da tarihi yerleri de gezecek. Oyunculuğa ara veren Emma Watson, böylece Türkiye'de oyunculuğa tekrar dönmüş olacak.

OYUNCULUĞA ARA VERMİŞTİ

2019'da 'Küçük Kadınlar'dan sonra oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Watson, 2022'de yönetmenliğini yaptığı 'Prada Paradoxe' adlı kısa filmi çekti.