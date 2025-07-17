Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson 6 ay araç kullanamayacak!

Harry Potter serisiyle ünlenen Emma Watson, 2019 yılında Küçük Kadınlar isimli filmin ardından oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Bir süredir katıldığı davetlerde görüntülenen Emma Watson, hız sınırını aşması nedeniyle altı ay boyunca araç kullanamayacak.

EMMA WATSON'A CEZA YAĞDI

Emma Watson hız sınırını aşmasıyla hem ehliyetini kaybetti hem de 1044 sterlin (56 bin TL) para cezası verildi. Sonuncusu 2011’de vizyona giren sekiz Harry Potter filminde Hermione Granger karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan 35 yaşındaki oyuncu, halen Oxford Üniversitesi’nde yazarlık alanında yüksek lisans yapıyor ve kardeşiyle birlikte kurduğu şirketle ticari faaliyet gösteriyor.

Emma Watson kullandığı otomobille 48 km hız sınırı olan bir bölgede, 61 km hız yaptığı için mahkeme tarafından cezalandırıldı. Sulh ceza mahkemesinde avukatı tarafından temsil edilen Emma Watson’ın hız sınırını aşması nedeniyle altı ay boyunca araç kullanması yasaklandı.