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 | Suat Vilgen

Hasan Can Kaya ayrılıyor! 'Dedikodular doğru' diyerek duyurdu

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı artık Exxen'de değil... İddialar doğru çıktı, Hasan Can Kaya dedikoduların önüne geçmek için açıklama yaparak Exxen platformundan ayrıldıklarını açıkladı.

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Hasan Can Kaya ayrılıyor! 'Dedikodular doğru' diyerek duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:50

"" isimli programla YouTube'da büyük bir hayran kitlesi kazanan ve ardından 'e transfer olan 'dan yeni sezon için sürpriz bir karar geldi. Hasan Can Kaya yeni sezonda Exxen'de olmayacağını duyurdu.

Hasan Can Kaya ayrılıyor! 'Dedikodular doğru' diyerek duyurdu

BİZZAT KENDİSİ DUYURDU

Ünlü medya patronu 'nın platformu Exxen'de 'Konuşanlar' isimli komedi programını yapan Kaya, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" diyerek Exxen'den ayrıldığını doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Acun abiden bağımsız, hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde. Dolayısıyla vefa borcum yok" açıklamasıyla gündeme gelen Hasan Can Kaya'ya iddialara göre teklif üstüne teklif yağıyor.

Hasan Can Kaya ayrılıyor! 'Dedikodular doğru' diyerek duyurdu
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ACUN ILICALI "BIRAKMAYACAĞINI" AÇIKLAMIŞTI

Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Hasan Can Kaya ayrılıyor! 'Dedikodular doğru' diyerek duyurdu
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