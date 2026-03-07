Hasan Can Kaya, hastane çıkışında görüntülendi! Son sağlık durumu hakkında konuştu

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve test sonucu negatif çıkan Hasan Can Kaya önceki gün hastane çıkışı görüntülendi. Son sağlık durumuyla ilgili konuşan Hasan Can Kaya, "Rutin kontroller" dedi.

HASAN CAN KAYA HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİ

Hasan Can Kaya, Nişantaşı'nda bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Rutin kontroller için hastaneye geldiğini belirten Kaya, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Doktora gitmeyi genellikle tercih etmediğini belirten Kaya, "Geldik; kan tahlili ve genel kontrollerimizi yaptırdık. 'Temizsin' dediler, çıktık" dedi. Yorgun görüntüsüyle dikkat çeken Kaya, "İçeride bir saat uyumuşum; o yüzden yorgun görünüyorum" diye konuştu.

HASAN CAN KAYA'NIN TEST SONUCU BELLİ OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi içinde yer alan Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

Hasan Can Kaya serbest bırakılmasının ardından paylaştığı mesajında yasaklı madde ve sigara kullanmadığını ifade ederek şunları belirtmişti: "Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum.”