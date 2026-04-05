Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş nişanlandı! Ünlü çiftin aşk kokan nişan kareleri sosyal medyayı salladı!

'Konuşanlar' programının sunucusu Hasan Can Kaya, bir süredir beraber olduğu mimar sevgilisi Duygu Karabaş ile nişan yüzüklerini bugün taktı!
Abartıdan uzak, sade ve yalnızca aile fertlerinin davet edildiği bu özel geceye ünlü ismin mutluluk kareleri eşlik etti.
KOMEDYEN HASAN CAN KAYA'NIN MUTLU GÜNÜ!
Yoğun bir izleyici kitlesi olan ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile mimar sevgilisi Duygu Karabaş, evlilik yolundaki ilk adımlarını attılar.
Kız isteme ile nişanı bir günde bitiren ünlü çiftin nişan kareleri sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.
NİŞANA SADECE 50 KİŞİ ÇAĞRILDI
Aileler arasında sade bir nikah töreni ile yüzükleri takan ünlü çift, ortalama 50 davetli kadar kişinin önünde mutluluğunu resmileştirdi.
Evliliğin ilk adımının atıldığı bu mutlu günde yalnızca aile üyelerine yer verilen Feriye Lokantası'nda aşk dolu romantik pozlarda bulunan Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş, bu müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yakınlarıyla paylaştı.
HASAN CAN KAYA'NIN NİŞANLISI DUYGU KARABAŞ'IN ELBİSESİ ÇOK YAKIŞTIRILDI!
Nişan gününde geniş askı detaylı beyaz bir elbise tercih eden Duygu Karabaş'ın elbisesinde rengarenk olan çiçek motifleri kendisine çok yakıştırıldı.
Sade, şık ve gösterişsiz bir görünüm ile de şık görünülebileceğini gösteren Duygu Karabaş, kibarlığı ve zarifliğiyle gecede göz doldurdu.
HASAN CAN KAYA İLE DUYGU KARABAŞ'IN NİŞAN MEKANI MERAK EDİLDİ! FERİYE LOKANTASI NEREDE?
36 yaşındakı sevilen komedyen Hasan Can Kaya ile mimar sevgilisi Duygu Karabaş'ın nişan yeri için tercih ettikleri Feriye Lokantası, İstanbul'un en gözde ilçelerinden olan Ortaköy'de bulunmaktadır.