Hasan Can Kaya'nın evlilik iddiaları yalan mı çıktı? Hasan Can Kaya'dan kafa karıştıran cevap!

Son zamanlarda magazin gündeminin konuşulur isimlerinden olan Hasan Can Kaya, kısa zamanda yayılan 'evlilik haberleri' ile gündemin ortasına oturdu. 'Konuşanlar' programının sunuculuğunu yaparak, izlenme rekorları kıran Hasan Can Kaya, bu program sayesinde şöhretini arttırırır iken genişleyen kitlesi ünlü ismin özel hayatını yakından takip eder oldu. Komedyen Hacan Can Kaya'nın ressam sevgilisi Duygu Karabaş ile evlilik iddiaları sosyal medyayı sallarken, Hasan Can Kaya'nın bir mesaja verdiği cevap akılları allak bullak etti.

NİŞAN TARİHİ BİLE VERİLMİŞTİ! HASAN CAN KAYA'NIN O CEVABI ŞAŞIRTTI

Özel hayatını basına çok yansıtmamaya çalışan komedyen Hasan Can Kaya'nın gündemi sallayan nişan töreni hakkında 29 Mart Pazar günü için tarih verildiği iddiaları hızla yayılmıştı.

Ressam sevgilisi Duygu Karabaş'a evlilik teklifi ettiği iddiasından sonra Duygu Karabaş'ın parmağındaki yüzük detayı haklarında çıkan haberleri doğrulamıştı.

Evlilik hazırlığı içinde oldukları bilinen Hasan Can Kaya ile sevgilisi Duygu Karabaş'ın nişanlanacağı konuşulur iken komedyen Hasan Can Kaya'nın sosyal medya hesabından mangazin sayfasına verdiği cevap kafa karıştırdı.

İşte ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın şaşırtan o cevabı:

HASAN CAN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde kullanımı operasyonunda gözaltına alınan isimlerden birisi de 36 yaşındaki komedyen ve sunucu Hasan Can Kaya olmuştu.

Test sonucu olumsuz çıkması ile beraber serbest bırakılan Hasan Can Kaya, yüksek takipçili Instagram hesabında sonucunu yayınlayarak sevenlerini rahatlatmıştı.