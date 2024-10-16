Hasan Yalnızoğlu'nun ölümü sanat dünyasını üzüntüye boğdu! Peş peşe paylaşımlar geldi

"Survivor’ın efendisi, iyi insan, örnek adam Hasan abimiz; Hasan Yalnızoğlu’nu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız vardı. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi. Hiç unutmuyorum, bundan 7-8 sene önce Karacaahmet’te, annenin cenazesinde sana 'Başımız sağ olsun abi' dediğimde, 'Sağ ol Hakan, hepimizin gideceği yer, birgün anama kavuşacağım demiştin' Hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekanın cennet olsun."