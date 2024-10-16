Hasan Yalnızoğlu'nun ölümü sanat dünyasını üzüntüye boğdu! Peş peşe paylaşımlar geldi
Anadolu Ateşi’nin baş dansçısı ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’nun ölümü sonrası ünlü isimlerden de paylaşım geldi. Acun Ilıcalı başta olmak üzere birçok ünlü isim yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.
Survivor yarışmasıyla tanınan Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşındaki bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yalnızoğlu2nun vefatı sonrası ünlü isimlerde art arda paylaşım yaptı. İşte ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu paylaşımları...
AVATAR ATAKAN
BERK OKTAY
ACUN ILICALI
“Değerli arkadaşımız Hasan Yalnızoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…”
AHU YAĞTU
"Melekti o her zaman. Işıklar içinde uyu, çok üzgünüm"
HAKAN HATİPOĞLU
"Survivor’ın efendisi, iyi insan, örnek adam Hasan abimiz; Hasan Yalnızoğlu’nu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız vardı. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi. Hiç unutmuyorum, bundan 7-8 sene önce Karacaahmet’te, annenin cenazesinde sana 'Başımız sağ olsun abi' dediğimde, 'Sağ ol Hakan, hepimizin gideceği yer, birgün anama kavuşacağım demiştin' Hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekanın cennet olsun."