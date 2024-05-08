Hastalığından dolayı tahliye edilen Nihal Candan yerinde duramadı! Soluğu estetik doktorunda aldı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 10:11 - Güncelleme : 08 May 2024 10:11
Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklu bulunan fenomen Nihal Candan, 37 kiloya düştükten sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Candan'ın dudak dolgusu yaptırdığı ve kuaför kuaför gezdiği iddia edildi.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklu olan Nihal Candan, yakalandığı anoreksiya hastalığından sonra tahliye edilmişti. 37 kiloya düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra kameralarla birlikte kuaföre gitmişti. Candan şimdi ise dudak dolgusu için estetik cerrahının yanına koştu.
NİHAL CANDAN KUAFÖR KUAFÖR DOLAŞIYOR
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan yakalandığı anoreksiya hastalığından dolayı 37 kiloya düştü. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Candan'ın kuaför kuaför dolaştığı iddia edilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise fenomenin hemen estetik doktorunun kapısını çaldığını ve dudak dolgusu yaptırdığı öne sürüldü.
Kaynak: TGRT Haber