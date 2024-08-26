Hastanelik olan Gupse Özay, espri yapmayı ihmal etmedi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ağustos 2024 16:41 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:46
Son olarak Lohusa filmiyle çok konuşulan Gupse Özay, sosyal medya hesabından bir süredir soğuk algınıyla mücadele ettiğini belirtti. "Bu ne salgını ya" diyen Gupse Özay, yorgun halini paylaştı.
Uzun süredir kızı Jan Asya ile ilgilenmek için sektörden uzaklaşan Gupse Özay, senaryo yazmaya başladı. 2024 yılında vizyona giren Lohusa ile de beğeni toplayan Gupse Özay, salgından şikayet etti. Bir türlü düzelemediğini belirten Gupse Özay, "Adım neydi benim" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.
GUPSE ÖZAY, HASTALIKTAN KURTULAMADI
Geçtiğimiz haftalarda Hazal Kaya, Engin Öztürk, Ezgi Mola ve Sarp Apak gibi isimlerle beraber 40. yaş gününü kutlayan Gupse Özay, sosyal medya hesabından bir süredir hasta olduğunu ve iyileşemediğini paylaştı. Espri yapmayı da ihmal etmeyen Gupse Özay, "Bu ne salgını ya.. Kusma, ağrı, ateş, sancı, dayak yemişlik bu ney bu neyyy hayatımız kaydı. Adım neydi benim" paylaşımı yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com