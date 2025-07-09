Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Efe Demir

Hastaneye dava açıyor! Ünlü sunucudan şoke eden iddia: 'Yüzde 74 engelli bırakıldım'

Eylül 2024’te sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören sunucu Ayşenur Yazıcı, aylar süren sessizliğini bozdu. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yazıcı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte Yazıcı'nın paylaşımı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hastaneye dava açıyor! Ünlü sunucudan şoke eden iddia: 'Yüzde 74 engelli bırakıldım'
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 16:30

Ayşenur Yazıcı, aylar süren sessizliğini bozdu. Aort diseksiyonu, KOAH, stent komplikasyonu, solunum yetmezliği ve böbrek işlev kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yazıcı, tedavi süreciyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hastaneye dava açıyor! Ünlü sunucudan şoke eden iddia: 'Yüzde 74 engelli bırakıldım'

"ORGANLARIMI PARAMPARÇA ETTİLER"

X platformundan açıklama yapan Yazıcı, tedavi gördüğü hastaneyi ağır sözlerle eleştirerek kendisini yüzde 74 oranında engelli bıraktığını iddia etti. Açıklamasında, “Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stent takarken, ‘Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı’ dediler. Sonra 7,5 saat düzeltmeye çalışırken organlarımı paramparça ettiler” ifadelerini kullandı.

https://x.com/aysenuryazici/status/1942306038469841373

HASTANEYE DAVA AÇACAK

Yazıcı, devlet hastanesinden aldığı resmi raporla engellilik oranının kanıtlandığını belirterek hastaneye dava açacağını duyurdu. Henüz hastanenin adını paylaşmayan sunucu, “O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterolüm, şekerim yoktu. Şimdi kan problemleriyle boğuşuyorum, içeride bir yer hâlâ kanıyor. Toparlanır toparlanmaz hastanenin önünde kendimi kelepçeleyeceğim, elimde ‘Böbreğimi geri verin’ yazan pankart olacak” dedi.

Hastaneye dava açıyor! Ünlü sunucudan şoke eden iddia: 'Yüzde 74 engelli bırakıldım'

Yazıcı’nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sağlık sistemine ve hasta haklarına dair tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel hastanede hayatını kaybetmişti! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu
ETİKETLER
#hastane
#sağlık sorunu
#böbrek yetmezliği
#Ayşenur Yazıcı
#Aort Diseksiyonu
#Koah
#Stent
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.