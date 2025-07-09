Hastaneye dava açıyor! Ünlü sunucudan şoke eden iddia: 'Yüzde 74 engelli bırakıldım'

Eylül 2024’te sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören sunucu Ayşenur Yazıcı, aylar süren sessizliğini bozdu. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yazıcı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte Yazıcı'nın paylaşımı...

Ayşenur Yazıcı, aylar süren sessizliğini bozdu. Aort diseksiyonu, KOAH, stent komplikasyonu, solunum yetmezliği ve böbrek işlev kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yazıcı, tedavi süreciyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ORGANLARIMI PARAMPARÇA ETTİLER"

X platformundan açıklama yapan Yazıcı, tedavi gördüğü hastaneyi ağır sözlerle eleştirerek kendisini yüzde 74 oranında engelli bıraktığını iddia etti. Açıklamasında, “Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stent takarken, ‘Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı’ dediler. Sonra 7,5 saat düzeltmeye çalışırken organlarımı paramparça ettiler” ifadelerini kullandı.

https://x.com/aysenuryazici/status/1942306038469841373

HASTANEYE DAVA AÇACAK

Yazıcı, devlet hastanesinden aldığı resmi raporla engellilik oranının kanıtlandığını belirterek hastaneye dava açacağını duyurdu. Henüz hastanenin adını paylaşmayan sunucu, “O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterolüm, şekerim yoktu. Şimdi kan problemleriyle boğuşuyorum, içeride bir yer hâlâ kanıyor. Toparlanır toparlanmaz hastanenin önünde kendimi kelepçeleyeceğim, elimde ‘Böbreğimi geri verin’ yazan pankart olacak” dedi.

Yazıcı’nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sağlık sistemine ve hasta haklarına dair tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

