Hastaneye kaldırılan Bahar Candan tekrar cezaevine gönderildi

27 May 2024 12:11 - Güncelleme : 27 May 2024 12:11

Sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşler, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklandı. Alisya Bahar Candan, kendisine zarar verdiği iddiasıyla 24 Mayıs'ta tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BAHAR CANDAN TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiyaya yakalandıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti. Cezaevi süreci devam eden Bahar Candan'ın kendisine zarar verdiği öne sürülmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bahar Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tekrar cezaevine götürüldü.