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Hastaneye kaldırılan Bahar Candan tekrar cezaevine gönderildi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: AA
27 May 2024 12:11 - Güncelleme : 27 May 2024 12:11
Hastaneye kaldırılan Bahar Candan tekrar cezaevine gönderildi

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, cezaevinde kendisine zarar verdikten sonra tedavi altına alınmıştı. Tedavisi biten Alisya Bahar Candan, tekrar cezaevine gönderildi.

Sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşler, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklandı. Alisya Bahar Candan, kendisine zarar verdiği iddiasıyla 24 Mayıs'ta tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BAHAR CANDAN TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiyaya yakalandıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti. Cezaevi süreci devam eden Bahar Candan'ın kendisine zarar verdiği öne sürülmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bahar Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tekrar cezaevine götürüldü. 

Hastaneye kaldırılan Bahar Candan tekrar cezaevine gönderildi - 1. Resim

Kaynak: AA
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