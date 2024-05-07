Hastaneye kaldırılan Nebahat Çehre, sevenlerini korkuttu

07 May 2024 15:12 - Güncelleme : 07 May 2024 15:35

Haziran Gecesi, Aşk’ı Memnu, Kara Para Aşk ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol alan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nebahat Çehre, hastaneye kaldırıldı.

NEBAHAT ÇEHRE HASTANEYE KALDIRILDI

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre, cumartesi günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan oyuncu, geceyi hastanede geçirdikten sonra taburcu edildi. Oyuncunun son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından paylaşılan yazıda ise, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor… Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" notu düşüldü.