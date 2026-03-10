Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar dizileriyle sevilen Zafer Ergin'in beynine pıhtı attığı için hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Eşi Binnaz Ergin, Zafer Ergin'in kontrol amaçlı hastanede tedavi altında tutulduğunu belirtti. Son olarak Zafer Ergin'in doktoru da ünlü ismin fotoğrafını paylaşarak son sağlık durumundan bahsetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hastaneye kaldırılan Zafer Ergin'in doktorundan ilk açıklama Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar dizileriyle tanınan Zafer Ergin'in sağlık durumu hakkında çıkan haberlere göre, ünlü oyuncu kontrol amaçlı hastanede tedavi görüyor. Zafer Ergin'in doktoru Serdar Dağ, ünlü sanatçının gayet iyi olduğunu ve endişelenecek bir durum olmadığını belirtti. Eşi Binnaz Ergin, Zafer Ergin'in vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını, bu nedenle kontrol amaçlı hastanede olduklarını ifade etti. Binnaz Ergin, eşinin Çarşamba günü sete gideceğini de ekledi. Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 doğumludur ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur.

ZAFER ERGİN'İN DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA

Zafer Ergin’in doktoru Serdar Dağ ünlü sanatçının fotoğrafını paylaşarak son sağlık durumundan bahsetti. Dağ, paylaşımına "Zafer ağabeyimiz gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok." notunu düştü.

ZAFER ERGİN'İN EŞİ BİNNAZ ERGİN KONUŞTU

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı ve hastanede kontrol amaçlı tutulduğu öğrenildi. Eşi Binnaz Ergin, sosyal medyadan, "Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek.” dedi.

ZAFER ERGİN KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 1942 doğumlu Zafer Ergin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir. Özellikle ünlü Türk aktör Cüneyt Arkın'ı birçok film ve dizi projesinde seslendirmiştir. 1980 yılında ise Cemil Demirsipahi'den müzik eğitimi almıştır. 2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki "Mehmet Karahanlı" rolüyle zirveye çıkmıştır.