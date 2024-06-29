Hastaneye kaldırılmıştı! İzzet Günay'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi

29 Haziran 2024 16:22 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:23

Vesikalı Yarim, Kezban, Güngörmişler ve Şoför Nebahat gibi yapımlarda rol alan İzzet Günay, arkadaşlarıyla beraber yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek düşmüştü. Apar topar hastaneye kaldırılan İzzet Günay'ın taburcu edildiği ortaya çıktı.

İZZET GÜNAY'DAN SEVİNDİREN HABER

90 yaşındaki İzzet Günay, geçirdiği kaza sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

İZZET GÜNAY KİMDİR?

21 Ağustos 1934 doğumlu İzzet Günay, İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak çalıştı. Bir süre dans hocalığı yaptı. Lisede okurken amatör tiyatroya başladı. 1958'de Kemal Film yapımı "Kırık Plak" adlı filmde, Zeki Müren'in şoförü rolüyle sinema oyunculuğuna başladı.