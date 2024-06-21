Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem'den sevenlerine müjde! Yurt dışına yerleşmişti

21 Haziran 2024 13:47 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 13:59

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin Barbie'si İpek Erdem, son olarak Kuzgun dizisinde rol aldı. Bir süredir Londra'da olan oyuncu, sevenlerine müjdeyi verdi.

İPEK ERDEM SEVENLERİNE MÜJDEYİ VERDİ

Kenan Doğulu konserine giden İpek Erdem, yeni projelerinden bahsetti. Londra'dan dönen Erdem, "Romantik komedi filminde oynayacağım. İşte bir tiyatro oyunum var. Var da var. Önümüzdeki sezon keyfim yerinde..." ifadelerini kullandı.

İPEK ERDEM KİMDİR?

16 Mart 1984 doğumlu İpek Erdem, eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve desinatör, işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi. Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı Barbie karakteriyle beğeni toplayan oyuncu, okul eğitimine önem verdiği için sonrasında okulunu engelleyecek teklifleri kabul etmedi. Mezun olduktan sonra Elveda Rumeli dizisinde komedi oynadı. Caz müziğine olan özel ilgisi, 2010 yılında Yer Gök Aşk dizisinde oynamak için gittiği Kapadokya'dan aldığı ilham ile birleşti ve Elif Kayaman ile Kapadokya Caz Günleri'ni gerçekleştirdi. 2007 yılında Bertuğ Cemil'in Yağmur adlı şarkısının klibinde oynamıştır.