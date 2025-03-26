Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem makyajsız görüntülendi! Sosyal medya ikiye bölündü

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı Barbie karakteriyle beğeni toplayan İpek Erdem, uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda görüntülendi. Makyajsız görüntülenen Erdem, "Hiç enerjim yok" diyerek kendisine yöneltilen sorulara kaçamak cevap verdi.

Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alan oyuncu İpek Erdem aylar sonra objektiflere yakalandı. Unutulmaz gençlik dizisi 'Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu son haliyle yine gündem oldu.

İPEK ERDEM AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Geçen yıllar içinde yaşadığı değişimle adından sıkça söz ettiren Erdem, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. "Yanınızdaki beyefendinin adını öğrenebilir miyiz?" sorusu üzerine oyuncu, "Yanımdaki arkadaşım, yani normal bir arkadaşım. Sevgilim değil, yani. Uzun yıllardır arkadaşız." diyerek cevap verdi. Doğal haliyle dikkat çeken Erdem, daha sonra ise basın mensuplarına, "Hiç enerjim yok şu an. O yüzden konuşmak istemiyorum. Daha sonra devam ederiz" cevabını vererek teşekkür etti.

ipek Erdem sık sık Hayat Bilgisi haliyle kıyaslanıyor. Bir dönemin sevilen gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncular yer aldı. Yayınlandığı dönem boyunca büyük yankı uyandıran Hayat Bilgisi dizisinde İpek Erdem, Barbie lakaplı Gamze rolüyle hafızalara kazınmıştı.