Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde

14 May 2024 17:33 - Güncelleme : 14 May 2024 17:33

Karınca Yuvası, Hayat Bilgisi, Elveda Rumeli ve Yer Gök Aşk gibi dizilerde rol alan ipek Erdem, yıllar sonra yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor.

HAYAT BİLGİSİ'NİN BARBIE'SİNDEN YILLAR SONRA YENİ PROJE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 10 Haziran'da sezon finali yapacak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna uzun süredir yurt dışında yaşayan İpek Erdem dahil olacak. Gökçiçek rolüyle dizide rol alacak İpek Erdem, 25. bölümle diziye dahil olacak. Oyuncu dizide Arslanşah’ın eşi olarak seyirci karşısına çıkacak ve Arslanşah’ın hırsını kullanarak Nureddin üzerinde hakimiyet kurmaya çalışacak.