Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’suydu! Kerem Kupacı, Ece Ceyhanlı ile bugün evleniyor

03 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:53

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Serhan Arslan, Paşhan Yılmazel ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu rolüyle yer alan Kerem Kupacı bugün avukat Ece Ceyhanlı ile evleniyor.

KEREM KUPACI BUGÜN EVLENİYOR

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kardeş Payı, Ruhsar ve Elveda Rumeli gibi dizilerde rol alan Kerem Kupacı bugün İstanbul Sedef Adası'nda uzun yıllardır beraber olduğu avukat Ece Ceyhanlı ile evlenecek.