Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Hayatını kaybeden Ali Tutal'a Halil Ergün'den acı veda

Usta oyuncu Ali Tutal geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Ali Tutal bugün son yolculuğuna uğurlanırken,

Hayatını kaybeden Ali Tutal'a Halil Ergün'den acı veda
Haber Merkezi
24.02.2026
24.02.2026
Geçirdiği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ardından entübe edilen 76 yaşındaki Ali Tutal hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ali Tutal'ın kızı gözyaşlarına hakim olmazken, usta oyuncu de yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirdi.

ALİ TUTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

“Güneşi Gördüm” 'Geniş Aile' 'Bereketli Topraklar Üstünde' ve 'Hükümet Kadın' gibi yapımlarda izlediğimiz Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ali Tutal tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. haberi sonrası sevenleri ve meslektaşları bugün Ali Tutal'ı son yolculuğuna uğurladı.

Hayatını kaybeden Ali Tutal'a Halil Ergün'den acı veda

HALİL ERGÜN KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ali Tutal, Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda anıldı. Halil Ergün yaptığı konuşmada, “Şimdi şu filmlerdeki sahneleri, çalışanları görünce çok önemli işler yapmışız. Ali de sessiz bir kahraman olarak onların içinde çalıştı. Emeğin çalışanıydı, halkın insanıydı. Benim kuşak artık böyle kayıplarla yaşamaya devam ediyor.” dedi.

Hayatını kaybeden Ali Tutal'a Halil Ergün'den acı veda

ALİ TUTAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1950 Diyarbakır doğumlu Ali Tutal, sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak biliniyor. Ali Tutal, 50’den fazla rol aldığı yapım bulunmaktadır. Üstelik sadece sinema değil televizyon dizilerinin de sevilerek izlenen isimlerinden biridir. Geniş Aile, Yasak Elma, Arka Sokaklar ve Güneşi Gördüm gibi dizilerde rol aldı.

Hayatını kaybeden Ali Tutal'a Halil Ergün'den acı veda
#beyin kanaması
#vefat
#oyuncu
#halil ergün
#Ali Tutal
#Magazin
