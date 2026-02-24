Hayatını kaybeden Ali Tutal'a Halil Ergün'den acı veda

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ardından entübe edilen 76 yaşındaki oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ali Tutal'ın kızı gözyaşlarına hakim olmazken, usta oyuncu Halil Ergün de yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirdi.

ALİ TUTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

“Güneşi Gördüm” 'Geniş Aile' 'Bereketli Topraklar Üstünde' ve 'Hükümet Kadın' gibi yapımlarda izlediğimiz Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ali Tutal tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Vefat haberi sonrası sevenleri ve meslektaşları bugün Ali Tutal'ı son yolculuğuna uğurladı.

HALİL ERGÜN KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ali Tutal, Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda anıldı. Halil Ergün yaptığı konuşmada, “Şimdi şu filmlerdeki sahneleri, çalışanları görünce çok önemli işler yapmışız. Ali de sessiz bir kahraman olarak onların içinde çalıştı. Emeğin çalışanıydı, halkın insanıydı. Benim kuşak artık böyle kayıplarla yaşamaya devam ediyor.” dedi.

ALİ TUTAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1950 Diyarbakır doğumlu Ali Tutal, sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak biliniyor. Ali Tutal, 50’den fazla rol aldığı yapım bulunmaktadır. Üstelik sadece sinema değil televizyon dizilerinin de sevilerek izlenen isimlerinden biridir. Geniş Aile, Yasak Elma, Arka Sokaklar ve Güneşi Gördüm gibi dizilerde rol aldı.