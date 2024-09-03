Hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın eşinden yürek burkan itiraf! "Kırgın gitti"

03 Eylül 2024 11:02 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:02

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tolga Savacı, Nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Eşinin vefatı sonrası itiraflarda bulunan Nermin Bezmen, eşinin dizi ve film sektörüne kırgın gittiğini belirtti.

TOLGA SAVACI'NIN EŞİNDEN AYLAR SONRA GELEN İTİRAF

7 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden edebiyatçı Nermin Bezmen, eşinin sektörle yaşadığı hayal kırıklıkları hakkında ilk kez konuştu. Nermin Bezmen, eşinin sektöre kırgın gittiğini ifade ederek, "Çok onurlu, vakur, çok dürüst, oyunsuz, pozsuz, mert bir cengâverdi sevdiceğim... Bu duruşunu en zor gününde bile değiştirmedi. Kimseye el pençe divan durmadı, dizini dahi bükmedi kimsenin karşısında, sırf iş alayım diye... Ve ben bu güzel erkeği onun için de çok çok sevdim, gururumdu benim" dedi.

TOLGA SAVACI KİMDİR?

6 Mayıs 1963 doğumlu Tolga Savacı, gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı. Oyunculuğa ise 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı. Tolga Savacı peş peşe; Ahu Gözlüm, Yalnızlar, Fatih Harbiye, Gölge Çiçeği, Sevginin Gücü ve Berivan gibi yapımlarda rol aldı.