Hayden Panettiere’nin ölüm nedeni ortaya çıktı! Herkes aşırı doz ilaç sanmıştı ancak polis kararını verdi

Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan Hayden Panettiere’nin ölümüne ilişkin hazırlanan soruşturma da yeni bir gelişme meydana geldi. 36 yaşında hayatını kaybeden ünlü isim vefatının ardından ölüm nedenine ilişkin konularla gündeme geliyordu. Öyle ki herkes aşırı doz ilaçtan hayatını kaybettiğini ifade ederken gerçek ortaya çıktı ve polis kararını verdi. Hayden Panettiere’nin hayatını kaybetmesine neden olan gerçekse çok konuşuldu. İşte detaylar…

HAYDEN PANETTİERE’NİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Oynadığı yapımlarla kısa süre de dikkatleri üzerine çeken Hayden Panettiere, geçtiğimiz ağustos ayında dairesinde hareketsiz halde bulmuştu. Başarılı oyuncunun vefatına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Konu hakkında magazin gündeminde iddialar yer alırken Hayden Panettiere’nin ölüm nedeni hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

Heroes ve Nashville gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Hayden Panettiere, Greenville Polis Departmanı’nın yapmış olduğu açıklamalara göre, yasaklı madde sonucu hayatını kaybettiğini ifade etmişti ancak durumun sanıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı.

Ünlü ismin yakınlarının yakından takip ettiği olay da ortaya çıkan gerçek, herkesi şaşırttı. Özellikle de durumu magazin sayfalarından takip eden insanlar başarılı oyuncunun ölüm nedenini duyunca duyduklarına inanamadılar.

HERKES AŞIRI DOZ İLAÇ SANMIŞTI ANCAK POLİS KARARINI VERDİ

Hayden Panettiere’nin ölüm nedeni hakkında ortalık da dolanan aşı doz ilaç aslında çok da doğru olmadığı ortaya çıktı. Önceden yasaklı madde konusu ön planda tutulurken yapılan araştırmalar ve testler sonucu ölüm nedeni hakkındaki gerçek şaşkınlık oluşturdu.

Greenville Polis Departmanı’nın yapmış olduğu soruşturma da sona gelindi. Polis 36 yaşındaki oyuncunun ölümün ardında kaza olduğunu sonucuna da vardı. Oyuncunun toksikoloji raporu geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı. Resmî açıklamalara göre, Hayden Panettiere’nin ölüm nedeni ilk başta ağır doz ilaçlar olduğu iddia edilmişti.

Belirlenen tüm bu durumlardan sonra başarılı ABD’li oyuncu Hayden Panettiere’nin vefatına ilişkin dosyada da kapandı. Çok küçük yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerinde kısa süre de dikkatleri üzerine çeken Hayden Panettiere’nin genç yaşta hayatını kaybederek hem hayranlarını hem de sevdiklerini üzdü.