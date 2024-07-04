Hayko Cepkin'den konserine milli maç ayarı! 

04 Temmuz 2024 00:12 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 00:14

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Cumartesi günü Ataköy Marina'da gerçekleşecek konserinin başlangıç saatinde değişiklik yaptığını duyurdu.

Bir hayranının "İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" paylaşımına cevap veren Cepkin, konserin normalde saat 22.00'de başlamasının planlandığını ancak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı maçla çakışmaması için başlangıç saatinin 20.15'e çekildiğini belirtti.

"MAÇ SAATİNE SARKMAYALIM"

Hayko Cepkin, takipçisine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5000 kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15 konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler."