Hayko Cepkin'den romantik anlar! Hem şarkı yazdı, hem de konserde EKG görüntülerini paylaştı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 09:52 - Güncelleme : 29 May 2024 09:55
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin dün akşam verdiği konserde yıllar önce trafik kazası geçiren eşi için yazdığı Siren şarkısını okudu. O esnada ekranda ise eşinin EKG görüntüleri yer aldı.
Hayko Cepkin'in 2018 yılında evlendiği Aslı Kula'nın yıllar önce kaza geçirdiği ve Hayko Cepkin'in Siren şarkısını bu olayın ardından yazdığı ortaya çıktı.
HAYKO CEPKİN'DEN DUYGU DOLU ANLAR
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, 2018 yılında evlendiği evlendiği eşi Aslı Kula'nın yıllar önce sevgiliyken trafik kazası geçirmesi sonucu “Siren” şarkısını yazdı. Konserde Siren şarkısı esnasında sahnede yer alan EKG görüntüleri de Aslı Kula'nın kalp atışlarını simgeliyor.
Kaynak: TGRT Haber