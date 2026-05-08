Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Hayranlarından Aybüke Pusat'a anlamlı sürpriz! Halef'in Melek'i için Aybüke Pusat Oyun Odası kuruldu

Halef Köklerin Çağrısı dizisinde Melek'i oynayan Aybüke Pusat için hayranları alkış toplayan bir davranışta bulundu. Ünlü oyuncunun hayranları aralarında topladıkları bağışlarla şehirdeki bir devlet okulunda modern bir oyun merkezi kurdurdu.

NOW kanalının sevilen projelerinden olan ''nın Melek'i için kurulan oyun odası, ünlü isme duygu dolu anlar yaşattı. Hayranları, çekimlerinin Şanlıurfa'da sürdüğü Halef: Köklerin Çağrısı dizisi oyuncusu Aybüke Pusat' için şehirde anlamlı bir davranışta bulundu. 31 yaşındaki oyuncu ve manken Aybüke Pusat'ın fanları aralarında topladıkları bağışlarla birlikte kentteki bir devlet okuluna “Aybüke Pusat Oyun Odası” kurarak, mevcut okul kütüphanesini de yeniledi. Okula dahil olan bu yeni alanların açılışı oyuncu Aybüke Pusat’ın sürpriz katılımıyla beraber öğrencilerin kullanımına açıldı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNİN MELEK'İ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

İzlenme oranlarının yüksek olduğu Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde 'Melek' rolüyle ekrana çıkan Aybüke Pusat, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin kalbinde yer edinmeye devam ediyor.

Etkin performansı ve samimi davranışlarıyla ismini geniş bir kilteye duyuran Aybüke Pusat için hayranları, eğitim ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek anlamlı bir iyilik hareketinde bulundu.

Herkesin kendi imkanları ölçüsünde ortaya koyduğu maddi destek, öğrencilere modern bir oyun ve etkinlik alanının sunulacağı bir kurum ile vuku buldu.

AYBÜKE PUSAT, OYUN ODASININ AÇILIŞINA SÜPRİZ OYUNCU EŞLİK EDECEK...

Hayranlarının kendisine yaptığı bu jest karşısında açılış törenine sürpriz bir şekilde katılarak onların gönüllerini yapan Aybüke Pusat, kurdele kesim esnasında duygusal anlar yaşadı.

Açılış törenine katılan çocuklarla birebir ilgilenmeye çalışarak onlara el yapımı hediyeler dağıtan ünlü oyuncu davranışıyla mest etti. Pusat, hayranları arasında toplanan bağışlarla yapılan Oyun Odası’nın detaylarını tek tek inceledi.

