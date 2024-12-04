Hazal Kaya acı haberi sosyal medyadan paylaştı: Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak

04 Aralık 2024 15:48 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:48

Son olarak Sorgu dizisinde rol alan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından acı haberi paylaştı. Köpeği Sherlock'u kaybeden Hazal Kaya üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

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Aşk'ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye ve Maral gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya​, beagle cinsi köpeği Sherlock'u kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaya, "Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak" dedi.

HAZAL KAYA KÖPEĞİNİ KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşan Hazal Kaya, "Canım oğlum…Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitterdaki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim.. Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı…Hoşçakal benim güzel oğlum…" notunu düştü.

Hazal Kaya'nın paylaşımına yakın arkadaşları özge özpirinçci, Pınar Altuğ, Yıldız çağrı Atiksoy, Müjde Uzman ve Aslıhan Gürbüz'den de yorum gecikmedi.