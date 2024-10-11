Hazal Kaya "Ali Atay’a biri asılırsa ne tepki verirdin" sorusuna cevap verdi

11 Ekim 2024 14:55 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:55

Hazal Kaya yeni dizisi Sorgu ile son dönemin konuşulan isimleri arasında. Katıldığı programda özel hayatına dair de açıklamalarda bulunan Hazal Kaya, "Ali Atay’a biri asılırsa ne tepki verirdin" sorusuna "Çok eğlenirim" dedi.

Hazal Kaya​, Siber Arna'nın youtube​ kanalına konuk oldu. Eşi Ali Atay​ ile birbirlerine hiç benzemediklerini belirten Hazal Kaya, “Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok âşığız ve kabul ettik bunu.” dedi. Ali Atay'ı kıskanıp kıskanmadığına yönelik soruya cevap veren Hazal Kaya, sosyal medyada çok konuşuldu.

HAZAL KAYA KISKANÇLIK​ SORUSUNA BAKIN NE CEVAP VERDİ

Sibel Arna’nın programına konuk olan Hazal Kaya, eşine asılanların olduğunu itiraf etti. Sibel Arna'nın "Ali Atay’a biri asılırsa ne tepki verirdin" sorusuna “Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. ‘Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun’ diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz.” sözleriyle cevap verdi.