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Hazal Kaya Anneler Günü'nde paylaştı! Kızı kopyası çıktı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
13 May 2024 10:29 - Güncelleme : 13 May 2024 10:29
Hazal Kaya Anneler Günü&#039;nde paylaştı! Kızı kopyası çıktı

Oyuncu Hazal Kaya Anneler Günü paylaşımında oğlu ve kızıyla karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlunun Ali Atay'a kızının ise kendisine benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Ali Atay ile evlenen oyuncu Hazal Kaya, peş peşe oğlu Fikret Ali ve kızı Süreyya'yı dünyaya getirdi. Anneler Günü paylaşımında çocuklarıyla karelerini yayınlayan oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu. 

KIZI, HAZAL KAYA'NIN KOPYASI ÇIKTI 

Kaya paylaşımına "Kaya paylaşımına, "Anneniz olmak çok güzel…Duygusal rollercoasterlar sizle güzel!Eğlenmeye devam! Sizi hep çok seveceğim…ANNESİNİN BALLARI" notunu düşerken, Süreya'nın Hazal Kaya'ya benzerliği dikkatlerden kaçmadı. 

Hazal Kaya Anneler Günü'nde paylaştı! Kızı kopyası çıktı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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