Hazal Kaya Anneler Günü'nde paylaştı! Kızı kopyası çıktı

13 May 2024 10:29 - Güncelleme : 13 May 2024 10:29

Ali Atay ile evlenen oyuncu Hazal Kaya, peş peşe oğlu Fikret Ali ve kızı Süreyya'yı dünyaya getirdi. Anneler Günü paylaşımında çocuklarıyla karelerini yayınlayan oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.

KIZI, HAZAL KAYA'NIN KOPYASI ÇIKTI

Kaya paylaşımına "Kaya paylaşımına, "Anneniz olmak çok güzel…Duygusal rollercoasterlar sizle güzel!Eğlenmeye devam! Sizi hep çok seveceğim…ANNESİNİN BALLARI" notunu düşerken, Süreya'nın Hazal Kaya'ya benzerliği dikkatlerden kaçmadı.