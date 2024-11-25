Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinin oğlu Fikret Ali 5 yaşına girdi! Kutlamada Süreyya'yı gören herkes aynı yorumu yaptı
Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 5 yaşına girdi. Doğum günü organize eden oyuncu çiftten Hazal Kaya’nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Kızını kucağına alarak poz veren Hazal Kaya’ya “Süreyya annesinin ikizi gibi olmuş” yorumları yapıldı.
2019 yılında evlenen Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinin oğlu Fikret Ali 5 yaşına girdi. Ünlü çift oğullarının doğum günü için parti düzenledi. Kutlamada Star Wars temalı pasta dikkat çekerken, Hazal Kaya ile Ali Atay'ın mutlu aile tablosuna beğeni yağdı.
FİKRET ALİ 5 YAŞINDA
Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali 5'inci yaş gününü arkadaşlarının katıldığı organizasyonla kutladı. Hazal Kaya'nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmazken, çiftin yorgun hali dikkat çekti. Star Wars temalı pasta yaptıran oyuncu çift, gelen konuklarla tek tek ilgilendi.
HAZAL KAYA'NIN KIZI SÜREYYA'NIN ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKAKT ÇEKTİ
Hazal Kaya'nın 2 yaşındaki kızı Süreyya, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Hazal Kaya, oğlunun doğum gününde kucağına aldığı kızıyla poz verirken, hayranları benzerliğe dikkat çekti. Fikret Ali tıpa tıp Ali Atay'a benzerken, Süreyya ise annesi Hazal Kaya'ya benzerliğiyle dikkat çekti.