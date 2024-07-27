Hazal Kaya imajını yeniledi! Sarışın olan oyuncuya beğeni yağdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Temmuz 2024 17:00 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:00
Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın çekimlerini tamamladı. Ailesiyle birlikte tatilde olan Hazal Kaya, Enis Arıkan ile Şebnem Bozoklu'nun sunduğu yarışma programına katıldı. İmajını yenileyen Hazal Kaya sarışın oldu.
Enis Arıkan ile Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu üstlendiği Password yarışmasının bu haftaki konuğu Hazal Kaya oldu. Yeni imajıyla görüntülenen Hazal Kaya, saçlarını sarıya boyadı.
HAZAL KAYA İMAJINI YENİLEDİ
Kızı Süreyya'yı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren Hazal Kaya, yakın arkadaşları Enis Arıkan ile Şebnem Bozoklu'nun sunduğu yarışma programına dahil oldu. Saçlarını kısacık kestiren Hazal Kaya sarışın oldu. Ünlü oyuncunun yeni imajı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Kaynak: tgrthaber.com