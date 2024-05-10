Hazal Kaya imajını yeniledi! Takipçileri hiç beğenmedi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 May 2024 11:08 - Güncelleme : 10 May 2024 11:08
Oyuncu Hazal Kaya yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Saçlarını kısa kestiren oyuncunun yeni tarzı takipçilerinden geçer not alamadı.
Son olarak Benden Ne Olur? isimli filminin ardından yeni projelerinin hazırlıklarına başlayan Hazal Kaya imajını tazeledi.
HAZAL KAYA İMAJINI YENİLEDİ
Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, 2 çocuğunu dünyaya getirdikten sonra ettiren yeni projelerine başlayan oyuncu, yeni projesi için ise imajını yeniledi. Kaya'nın son görüntüsüne yorum yağarken, takipçileri uzun saçın daha çok yakıştığını belirtti.
Kaynak: TGRT Haber