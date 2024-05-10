Hazal Kaya imajını yeniledi! Takipçileri hiç beğenmedi

10 May 2024 11:08 - Güncelleme : 10 May 2024 11:08

Son olarak Benden Ne Olur? isimli filminin ardından yeni projelerinin hazırlıklarına başlayan Hazal Kaya imajını tazeledi.

HAZAL KAYA İMAJINI YENİLEDİ

Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, 2 çocuğunu dünyaya getirdikten sonra ettiren yeni projelerine başlayan oyuncu, yeni projesi için ise imajını yeniledi. Kaya'nın son görüntüsüne yorum yağarken, takipçileri uzun saçın daha çok yakıştığını belirtti.