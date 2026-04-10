Hazal Kaya terapi açıklamasıyla yine gündemde: Harcadığım parayla zengin olurdum

Sıla, Genco, Acemi Cadı, Bizim Hikaye ve Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile evlendi. 2 çocuğu olan oyuncu Hazal Kaya, katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Geçmişte yaşadığı içsel mücadeleleri anlatan Kaya, "Kendimi sevmeyi çok zor öğrendim. Terapiste, reikiciye ve enerjiciye verdiğim paralarla şu an gayrimenkul zengini olurdum" dedi.

HAZAL KAYA'DAN İTİRAF ÜSTÜNE İTİRAF

Hazal Kaya, kendini kabul etme sürecinin kolay olmadığını vurgulayarak, “Ben kendimi sevmeyi, kabul etmeyi o kadar zor öğrendim ki” sözleriyle yaşadığı içsel dönüşüme dikkat çekti.

"GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLURDUM"

Kaya, bu süreçte birçok farklı yöntem denediğini belirterek, “Terapiste, reikiciye ve enerjiciye verdiğim paralarla şu an gayrimenkul zengini olurdum” dedi.

Tüm bu sürecin bir bedeli olduğunu dile getiren oyuncu, “Kendime harcadım o parayı ben. Akıl sağlığıma harcadım, beden sağlığıma harcadım” ifadeleriyle yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

HAZAL KAYA KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 1990 doğumlu Hazal Kaya, 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. "Pelin" karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. 2008-2010 yılları arasında yayımlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde "Nihal Ziyagil"i oynamıştır. Oynadığı ilk film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir'in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Aynı zamanda Ekol Dramada Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesinde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.Türkçeyle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.