Hazal Kaya'dan eğlenceli Aşk'ı Memnu paylaşımı! Ali Atayı da dahil etti

16 May 2024 09:36 - Güncelleme : 16 May 2024 09:36

Oğlu Fikret Ali'ye hamileyken başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat Selçuk Yöntem ve kendisinin yer aldığı Aşk'ı Memnu dizisini baştan sona izlediğini belirtti.

HAZAL KAYA'DAN AŞK'I MEMNU PAYLAŞIMI

Oğluna hamileyken de Aşk'ı Memnu dizisini izlediğini belirten Hazal Kaya dün sosyal medya hesabından, "Eşim eve geldi demeden, eşimin eve geldiğini belirtiyorum. Firdevs Hanım'ın kumarda yakalandığı bölümü izliyoruz. Ziyagil'ler yine çok mağdur!" notuyla eşiyle Aşk'ı Memnu izlediklerini paylaştı.