Hazal Kaya'dan eğlenceli Aşk'ı Memnu paylaşımı! Ali Atayı da dahil etti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 09:36 - Güncelleme : 16 May 2024 09:36
Oyuncu Hazal Kaya, eşiyle birlikte başrolünde yer aldığı Aşk'ı Memnu dizisini izlediğini paylaştı. Kaya'nın paylaşımına binlerce esprili yorum yazıldı.
Oğlu Fikret Ali'ye hamileyken başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat Selçuk Yöntem ve kendisinin yer aldığı Aşk'ı Memnu dizisini baştan sona izlediğini belirtti.
HAZAL KAYA'DAN AŞK'I MEMNU PAYLAŞIMI
Oğluna hamileyken de Aşk'ı Memnu dizisini izlediğini belirten Hazal Kaya dün sosyal medya hesabından, "Eşim eve geldi demeden, eşimin eve geldiğini belirtiyorum. Firdevs Hanım'ın kumarda yakalandığı bölümü izliyoruz. Ziyagil'ler yine çok mağdur!" notuyla eşiyle Aşk'ı Memnu izlediklerini paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber