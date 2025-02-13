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 | Dilek Ulusan

Hazal Kaya'nın kabusu olmuştu! Mahkemeden kötü haber

Hazal Kaya yaklaşık 10 yıl önce saplantılı hayranından şikayetçi olmuştu. Kendisine rahatsız edici mesajlar gönderen İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami hakkında 2017 yılında suç duyurusunda bulunan Hazal Kaya'ya mahkemeden ise kötü haber geldi.

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Hazal Kaya'nın kabusu olmuştu! Mahkemeden kötü haber
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 11:56

Oyuncu Hazal Kaya, 2017 yılında sosyal medya üzerinden kendisini rahatsız eden İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami hakkında 2017 yılında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede saplantılı hayranın Hazal Kaya'nın iş yerine hediyeler gönderdiği de belirtildi. Konu hakkında mahkemeden yeni bir açıklama geldi.

SAPLANTILI HAYRANIN 5 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

İranlı saplantılı hayran Eissa Yazdan Karami, sosyal medya hesabında "Ya Hazalım, ya ölüm" şeklinde paylaşımlar yaptığı ve silah siparişi verdiğini yazdığı tespit edilmişti. Karami hakkında hazırlanan iddianamede, "Şüpheli hakkında dava açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılmıştır" denilerek 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

MAHKEMEDEN HAZAL KAYA'YA KÖTÜ HABER

Karami'ye açılan dava, sanığın 10 yıldır bulunamaması ve suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle düşürüldü. Mahkeme ayrıca, İstanbul İl Göç Müdürlüğü'ne Karami'nin adresinin 10 gün içinde tespit edilmesi, aksi takdirde sorumlular hakkında adli işlem başlatılacağı yönünde uyarıda bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

HAZAL KAYA KAÇ YAŞINDA?
1 Ekim 1990 doğumlu Hazal Kaya, avukat bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul, Balat’ta büyüdü. İlk olarak Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
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