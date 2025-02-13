Hazal Kaya'nın kabusu olmuştu! Mahkemeden kötü haber

Oyuncu Hazal Kaya, 2017 yılında sosyal medya üzerinden kendisini rahatsız eden İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami hakkında 2017 yılında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede saplantılı hayranın Hazal Kaya'nın iş yerine hediyeler gönderdiği de belirtildi. Konu hakkında mahkemeden yeni bir açıklama geldi.

SAPLANTILI HAYRANIN 5 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

İranlı saplantılı hayran Eissa Yazdan Karami, sosyal medya hesabında "Ya Hazalım, ya ölüm" şeklinde paylaşımlar yaptığı ve silah siparişi verdiğini yazdığı tespit edilmişti. Karami hakkında hazırlanan iddianamede, "Şüpheli hakkında dava açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılmıştır" denilerek 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

MAHKEMEDEN HAZAL KAYA'YA KÖTÜ HABER

Karami'ye açılan dava, sanığın 10 yıldır bulunamaması ve suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle düşürüldü. Mahkeme ayrıca, İstanbul İl Göç Müdürlüğü'ne Karami'nin adresinin 10 gün içinde tespit edilmesi, aksi takdirde sorumlular hakkında adli işlem başlatılacağı yönünde uyarıda bulundu.