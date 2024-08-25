Hazar Ergüçlü’nün Kıbrıs ağzıyla verdiği röportaj sosyal medyayı salladı! Herkes hayran kaldı

25 Ağustos 2024 15:15 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 15:30

Ahlat Ağacı, Kuzey Güney, Medcezir gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü son dönemlerin en başarılı oyuncuları arasında gösteriliyor.

Son olarak Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinde Dilber rolüne hayat veren Ergüçlü, izleyenlerden tam not aldı.

HAZAR ERGÜÇLÜ'DEN GÜNDEM OLAN RÖPORTAJ

Dilber dansıyla sosyal medyada gündem olan oyuncunun Kıbrıs ağzıyla verdiği röportaj gündem oldu. Kıbrıs Türkü olan Hazar Ergüçlü'nün o anları birçok kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ergüçlü, oyunculuk eğitimini İstanbul'da tamamladı ve kariyerine de burada başladı.