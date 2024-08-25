Hazar Ergüçlü’nün Kıbrıs ağzıyla verdiği röportaj sosyal medyayı salladı! Herkes hayran kaldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 15:15 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 15:30
İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle dikkat çeken Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs ağzıyla verdiği röportajı gündem oldu. Kullanıcılar Ergüçlü'nün o hallerine yorum yağdırdı.
Ahlat Ağacı, Kuzey Güney, Medcezir gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü son dönemlerin en başarılı oyuncuları arasında gösteriliyor.
Son olarak Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinde Dilber rolüne hayat veren Ergüçlü, izleyenlerden tam not aldı.
HAZAR ERGÜÇLÜ'DEN GÜNDEM OLAN RÖPORTAJ
Dilber dansıyla sosyal medyada gündem olan oyuncunun Kıbrıs ağzıyla verdiği röportaj gündem oldu. Kıbrıs Türkü olan Hazar Ergüçlü'nün o anları birçok kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ergüçlü, oyunculuk eğitimini İstanbul'da tamamladı ve kariyerine de burada başladı.
Kaynak: Tgrthaber.com