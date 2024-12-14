Helin Avşar, Hülya Avşar'ın kızı mı? Herkes merak ediyordu, ilk ağızdan cevap geldi

14 Aralık 2024 15:10 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 15:10

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sunuculuğunu üstlendiği programda bu hafta konuk oldu. Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Hülya Avşar, kız kardeşi Helin Avşar'ın kızı olduğu iddiaları hakkında da ilk kez konuştu.

Hülya Avşar​ ile kız kardeşi Helin Avşar hakkında bir dönem anne kız olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Herkesin merak ettiği sorunu cevabı da Hülya Avşar'dan geldi.

HELİN AVŞAR HÜLYA AVŞAR'IN KIZI MI?

Sunduğu programda bu sefer sorularını cevaplayan Hülya Avşar, yıllar önce ortaya atılan iddia hakkında konuştu. Kız kardeşi Helin Avşar'ın kızı olduğu iddialarına cevap veren Hülya Avşar, "Yıllar öncesinden bir şey yazıyorlar. Ona ne kadar cevap verirsen ver yine aynı şeyleri yazmaya devam ediyorlar. Helin ile bizim aramızda çok yaş farkı var. Eğer doğursaydım Helin kadar kızım olabilirdi. Annem artık kocaman olmuşuz erkek çocuk istiyorlar evde doğurdu üçümüzü de annem. Saat 1.30 falandı teyzem erkek diye bağırıyor. Helin doğmuş, onun göbek bağını görüp erkek zanneden teyzem vardı. Leyla ile biz büyüttük onu. Helin kardeşim kızım olsaydı da hayır demezdim." dedi.

HÜLYA AVŞAR Bİ DAHA EVLENİR Mİ?

Hülya Avşar "Bir daha evlenir misiniz? sorusuna ise "Bir daha evlenmeyi düşünmem için sebep var mı sizce? Ben özgürlüğü çok seviyorum, evlendim onları da gördüm. Çocuğum da var. Eve gideyim herkes beni bekliyor telaşı yaşamıyorum, hayatta evlenmem. Flört etmek bile zor geliyor şu anda." dedi.