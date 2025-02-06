Henry Cavill, James Bond olmaya çok yaklaşmış! 20 yıl önceki deneme çekimleri ortaya çıktı

06 Şubat 2025 17:40 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:40

Henry Cavill’in 2005 yılında James Bond rolü için yaptığı deneme çekimi internete sızdırıldı. Videoda Cavill, GoldenEye filminden sahneleri canlandırarak klasik Bond repliklerini seslendiriyor.

Henry Cavill'in 007 rolü için 20 yıl önce yaptığı deneme çekimi internete sızdırıldı ve ünlü oyuncunun James Bond karakterine nasıl bir yaklaşım getirdiğini gözler önüne serdi. Görüntülerde Cavill, Pierce Brosnan'ın Bond olarak repliklerini söylediği GoldenEye filminden sahneleri seslendiriyor.

HENRY CAVİLL, JAMES BOND KARAKTER SEÇMELERİNE KATILMIŞ

2005 yılında yapılan bu deneme çekiminde Cavill, ünlü "Vodka martini, çalkalanmış, karıştırılmamış" ve "Ben Bond, James Bond" gibi klasik replikleri canlandırıyor. Yaklaşık yedi dakika süren videoda, o dönemde 20'li yaşlarının başında olan Cavill'in sahneyi farklı şekillerde oynadığı görülüyor.

Bu çekim ilk kez gün yüzüne çıksa da Cavill'in Bond rolü için yıllardır değerlendirilen isimlerden biri olduğu biliniyor. Casino Royale filminin yönetmeni Martin Campbell, 2003 yılında yaptığı bir açıklamada, Cavill'in seçmelerdeki performansını "muhteşem" olarak nitelendirmişti.

Campbell, Express.co.uk sitesine verdiği röportajda, "Seçmelerde harika görünüyordu. Oyunculuğu muazzamdı. Eğer Daniel Craig olmasaydı, Henry mükemmel bir Bond olurdu. Fiziksel olarak çok formdaydı. Çok yakışıklı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu deneme çekimi, Ron South adlı YouTube kanalı tarafından paylaşılan tek Bond seçmesi değil. Avatar filminden Sam Worthington, Pride and Prejudice’in yıldızı Rupert Friend ve The Boys dizisinin aktörü Antony Starr'ın da Bond için yapılan test çekimleri izlenebilir durumda.